Se intoxican al menos 67 menores en kermés de Jardín de Niños de Chilpancingo, Guerrero

Chilpancingo, Guerrero, a 30 de octubre de 2025.- Al menos 67 menores de edad, resultaron intoxicados en el Jardín de Niños “Vicente Guerrero”, presuntamente al ingerir alimentos preparados con pollo durante una kermés.

De acuerdo a información de la policía estatal, padres y madres de familia se concentraron en las instalaciones del plantel educativo, con la finalidad de denunciar los hechos y pedir que las autoridades de educación y sanitarias intervinieran.

También denunciaron que en los centros de salud y hospitales públicos, no contaban con insumos ni medicamentos para la atención de los menores, por lo que tuvieron que llevarlos a lugares privados.

"El pasado 27 de octubre, la institución, junto con el comité de padres de familia, llevó a cabo la venta de alimentos para la recaudación de fondos, para la construcción de una barda, para evitar el robo de material y por motivos seguridad, debido a que este año la escuela no ha recibido el recurso económico del programa federal "La Escuela es Nuestra"”, expresó una de las madres de familia.

La directora del kínder, Dulce María Encarnación, dijo que la jurisdicción sanitaria ya está colaborando con la institución para dar seguimiento al caso.

"Tenemos conocimiento que la última niña que estaba internada ya fue dada de alta, sin embargo las maestras están atentas a los grupos para conocer si hay otros niños que presenten síntomas. La Jurisdicción Sanitaria está ofreciendo pruebas para saber qué fue lo que pasó y está en manos de ellas dar a conocer los pormenores".