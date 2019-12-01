Refuerzan vigilancia los tres niveles de gobierno en alrededores del Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 19:41:27

Álvaro Obregón, Michoacán.- Con la implementación de un operativo coordinado entre autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional (GN), y la Policía Municipal de Álvaro Obregón, se fortaleció la presencia y vigilancia en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia y zonas aledañas.

Sobre el particular se informó que dichas acciones de inteligencia, guardia y protección efectuadas por los agentes estatales, federales, así como locales son implementadas dentro de la estrategia de seguridad pública, con la intención de mantener el orden, el libre tránsito e integridad de visitantes y habitantes.

Esta labor se suma al blindaje operativo que se mantiene activo en todo el territorio estatal, especialmente en zonas de mayor afluencia turística.

La SSP ratifica su compromiso de velar por la estabilidad social, con ello pone a disposición su línea telefónica de emergencias 911.