Refuerzan vigilancia los tres niveles de gobierno en alrededores del Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP

Refuerzan vigilancia los tres niveles de gobierno en alrededores del Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 19:41:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Álvaro Obregón, Michoacán.- Con la implementación de un operativo coordinado entre autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional (GN), y la Policía Municipal de Álvaro Obregón, se fortaleció la presencia y vigilancia en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia y zonas aledañas.

Sobre el particular se informó que dichas acciones de inteligencia, guardia y protección efectuadas por los agentes estatales, federales, así como locales son implementadas dentro de la estrategia de seguridad pública, con la intención de mantener el orden, el libre tránsito e integridad de visitantes y habitantes. 

Esta labor se suma al blindaje operativo que se mantiene activo en todo el territorio estatal, especialmente en zonas de mayor afluencia turística.

La SSP ratifica su compromiso de velar por la estabilidad social, con ello pone a disposición su línea telefónica de emergencias 911.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Otra desaparición oficial en el Apatzingán de Fanny Arreola: joven madre es detenida en su trabajo, golpeada y trasladada a la capital de Michoacán sin orden judicial
Se intoxican al menos 67 menores en kermés de Jardín de Niños de Chilpancingo, Guerrero
Menores rescatados de barco en las costas de Sinaloa declaran que iban por su voluntad a trabajar en Baja California Sur
Refuerzan vigilancia los tres niveles de gobierno en alrededores del Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP
Más información de la categoria
Otra desaparición oficial en el Apatzingán de Fanny Arreola: joven madre es detenida en su trabajo, golpeada y trasladada a la capital de Michoacán sin orden judicial
Se intoxican al menos 67 menores en kermés de Jardín de Niños de Chilpancingo, Guerrero
Rechazan aprobación del aborto legal en Querétaro 
Refuerzan vigilancia los tres niveles de gobierno en alrededores del Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP
Comentarios