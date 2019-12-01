Menores rescatados de barco en las costas de Sinaloa declaran que iban por su voluntad a trabajar en Baja California Sur

Menores rescatados de barco en las costas de Sinaloa declaran que iban por su voluntad a trabajar en Baja California Sur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 20:09:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, a 30 de octubre de 2025.- Después de que la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescatara a 27 menores de edad, de entre 14 y 17 años, así como a un adulto de 18 años, que viajaban en una embarcación en altamar, cerca de las costas de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, dio a conocer que siguen las investigaciones correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos.

Por ello, el Ministerio Público ha realizado entrevistas a 25 de las personas rescatadas, quienes indicaron que viajaron de forma voluntaria con destino a Baja California Sur para realizar trabajos agrícolas, y que anteriormente ya habían laborado en el municipio de Comondú.

Con el apoyo de autoridades estatales y municipales, se les ha brindado protección, alimentación y alojamiento a las víctimas.

Además, se les dio el apoyo de dos traductores, para establecer una mejor comunicación, debido a la diversidad cultural de los jóvenes, quienes son originarios del estado de Chiapas.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Otra desaparición oficial en el Apatzingán de Fanny Arreola: joven madre es detenida en su trabajo, golpeada y trasladada a la capital de Michoacán sin orden judicial
Se intoxican al menos 67 menores en kermés de Jardín de Niños de Chilpancingo, Guerrero
Menores rescatados de barco en las costas de Sinaloa declaran que iban por su voluntad a trabajar en Baja California Sur
Refuerzan vigilancia los tres niveles de gobierno en alrededores del Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP
Más información de la categoria
Otra desaparición oficial en el Apatzingán de Fanny Arreola: joven madre es detenida en su trabajo, golpeada y trasladada a la capital de Michoacán sin orden judicial
Se intoxican al menos 67 menores en kermés de Jardín de Niños de Chilpancingo, Guerrero
Rechazan aprobación del aborto legal en Querétaro 
Refuerzan vigilancia los tres niveles de gobierno en alrededores del Aeropuerto Internacional de Morelia: SSP
Comentarios