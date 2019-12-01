Menores rescatados de barco en las costas de Sinaloa declaran que iban por su voluntad a trabajar en Baja California Sur

Culiacán, Sinaloa, a 30 de octubre de 2025.- Después de que la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescatara a 27 menores de edad, de entre 14 y 17 años, así como a un adulto de 18 años, que viajaban en una embarcación en altamar, cerca de las costas de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, dio a conocer que siguen las investigaciones correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos.

Por ello, el Ministerio Público ha realizado entrevistas a 25 de las personas rescatadas, quienes indicaron que viajaron de forma voluntaria con destino a Baja California Sur para realizar trabajos agrícolas, y que anteriormente ya habían laborado en el municipio de Comondú.

Con el apoyo de autoridades estatales y municipales, se les ha brindado protección, alimentación y alojamiento a las víctimas.

Además, se les dio el apoyo de dos traductores, para establecer una mejor comunicación, debido a la diversidad cultural de los jóvenes, quienes son originarios del estado de Chiapas.