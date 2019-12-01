Volcadura en la carretera Uruapan – Ziracuaretiro deja un hombre sin vida en Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 23:28:48

Ziracuaretiro, Mich., a 8 de diciembre de 2025.– Una noche que parecía transcurrir con normalidad terminó en tragedia sobre la carretera Uruapan – Ziracuaretiro, donde el conductor de una camioneta perdió la vida tras volcar aparatosamente y chocar contra un árbol en las inmediaciones de la comunidad de Zirimícuaro.

El percance ocurrió a la altura del restaurante Hacienda Los Arcos, punto donde otros automovilistas se percataron del vehículo siniestrado e inmediatamente solicitaron el apoyo a los servicios de emergencia. La camioneta, severamente dañada, quedó incrustada contra un árbol a la orilla del asfalto.

Paramédicos y elementos policiacos arribaron minutos más tarde, pero pese a los esfuerzos, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales. Su identidad no pudo ser establecida en el lugar.

La zona fue acordonada mientras agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán tomaban conocimiento del hecho e iniciaban las diligencias para explorar las posibles causas del accidente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por personal de la Unidad de Atención Inmediata al Servicio Médico Forense.

La camioneta fue enviada al corralón y se espera que las autoridades determinen si el exceso de velocidad, fallas mecánicas o algún otro factor propició el fatal desenlace.