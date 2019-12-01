Volcadura de autobús en la Hermosillo-Guaymas deja al menos 5 muertos y 16 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 13:28:21

Hermosillo, Sonora, a 17 de octubre 2025.- Al menos cinco personas perdieron la vida y 16 más resultaron heridas debido a la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera Hermosillo-Guaymas, Sonora.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el accidente vial ocurrió aproximadamente a las 05:00 h justo a la altura del kilómetro 234, justo después del puente La Poza.

Al lugar arribó personal de la CEPC, bomberos, Guardia Nacional, Cruz Roja, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Policía Estatal, el cual comenzó con las labores de auxilio para las personas afectadas.

Los lesionados fueron trasladados a distintas unidades médicas de la zona, para brindarles la atención correspondiente.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a los automovilistas tener precaución al momento de pasar por el sitio de la volcadura del autobús de pasajeros en la carretera Hermosillo-Guaymas.