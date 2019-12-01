En helicóptero de la SSP Michoacán se realiza traslado de órgano con fines de trasplante a la CDMX

En helicóptero de la SSP Michoacán se realiza traslado de órgano con fines de trasplante a la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 08:10:25
Morelia, Michoacán, a 22 de octubre 2025.- Luego de un trayecto de aproximadamente una hora en helicóptero, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) colaboró en el traslado exitoso de un hígado con fines de trasplante a un hospital de la Ciudad de México, bajo estrictos protocolos médicos en un tiempo estimado de una hora 17 minutos. 

Sobre el particular se informó que la tripulación aeromédica realizó el abordaje del órgano y del personal médico en el helipuerto del Hospital de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para ser llevado hacia el Centro Médico Dalinde.

A través de la Dirección de Servicios Aéreos de la SSP las aeronaves son utilizadas para acortar tiempos de traslado de órganos para trasplante y pacientes en estado grave, que requieran atención especializada urgente en Morelia y otros estados del país.

Noventa Grados
