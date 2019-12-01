“El Mencho” fue ubicado en complejo residencial de lujo en Tapalpa; imágenes revelan lujos y devoción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 08:40:52

Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero del 2026.- El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue localizado en una zona de cabañas exclusivas en el municipio de Tapalpa, donde fuerzas federales desplegaron el operativo en el que perdió la vida.

El sitio corresponde al Tapalpa Country Club, un desarrollo residencial y turístico de alta plusvalía situado en una zona boscosa, con vigilancia privada, accesos restringidos y propiedades que superan el millón de pesos.

De acuerdo con reportes de inteligencia militar, el capo habría sido trasladado días antes al complejo por un colaborador presuntamente vinculado a su entorno cercano. Las villas y cabañas del lugar suelen ser utilizadas como residencias de descanso por empresarios e inversionistas.

Aunque no hay confirmación oficial sobre investigaciones por lavado de dinero relacionadas directamente con este desarrollo inmobiliario, el uso de un enclave de alto valor económico por parte del líder criminal abre interrogantes sobre posibles esquemas patrimoniales opacos, una práctica que autoridades han identificado como recurrente en estructuras financieras del crimen organizado.

La intervención en esta zona, caracterizada por su aislamiento geográfico y estrictos controles de acceso, evidenció la capacidad de estos grupos para resguardarse en entornos exclusivos.

Tras el operativo, células del CJNG reaccionaron con acciones violentas en distintas regiones del país, lo que incrementó la tensión en materia de seguridad.