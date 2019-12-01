Vinculan a proceso ex gobernador de Nayarit por lavado de más de 150 mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 07:30:45

Ciudad de México, a 17 de septiembre 2025.- Roberto “N”, ex gobernador de Nayarit (2011-2017), fue vinculado a un segundo proceso judicial por lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado, la representación social explicó que tras una audiencia un juez de control determinó vincular al señalado por “su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita” por más de 156 millones de pesos (unos 8,5 millones de dólares).

“Tras escuchar los argumentos de la FGR, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito”, expuso la fiscalía.

Cabe mencionar que el ex mandatario estatal se encuentra preso desde 2021, en un penal en El Rincón, una comunidad cercana a Tepic, capital de Nayarit.

El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue capturado en el estado de Nuevo León (norte), junto con su hija Lidy Alejandra Sandoval, acusados de lavado de dinero y corrupción.