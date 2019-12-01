Vinculan a proceso a seis hombres que se hacían pasar por policías en Buenavista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 22:50:17

Apatzingán, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- Seis personas fueron vinculadas a proceso luego de ser detenidas mientras se hacían pasar por elementos de la Policía Municipal de Buenavista, portando armas de uso exclusivo del Ejército y utilizando un vehículo rotulado con emblemas oficiales.

De acuerdo con la investigación, los imputados fueron interceptados por agentes de la Fiscalía General del Estado durante un recorrido de seguridad, tras escuchar detonaciones de arma de fuego en una zona donde se hallaron los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer.

Los detenidos, identificados como Jesús Antonio “N”, Diego Noé “N”, Jorge Armando “N”, Yuret Guadalupe “N”, Carlos Arnoldo “N” y Abel “N”, portaban uniformes con insignias de corporaciones de seguridad, chalecos tácticos y armas de alto calibre, además de desplazarse en una patrulla con balizaje similar al de la Policía Municipal.

Autoridades de Buenavista confirmaron que ninguno pertenecía a la corporación local, ni el vehículo o las armas eran de dotación oficial. El Juez de Control determinó su vinculación a proceso por uso indebido de uniformes e insignias, portación de armas exclusivas del Ejército y utilización de vehículo con balizaje oficial falso, imponiéndoles prisión preventiva mientras continúa la investigación.