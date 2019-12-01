Aseguran 900 dosis de sustancias nocivas en Morelia; hay un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 22:14:09

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Guadalupe Victoria, donde fueron aseguradas 900 dosis de metanfetamina y detenido un hombre presuntamente vinculado con la venta de drogas al menudeo.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada sobre la calle Miguel Fernández Félix, luego de que un Juez de Control autorizara la orden de cateo derivada de investigaciones relacionadas con posibles actividades de narcomenudeo.

Durante la inspección, agentes de la Policía de Investigación, apoyados por un binomio canino, localizaron envoltorios de plástico con sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina, además de una báscula digital presuntamente utilizada para la dosificación.

En el lugar fue arrestado un hombre identificado como Ricardo “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En las labores de seguridad participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro mientras se realizaban las diligencias. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si el detenido está relacionado con otros hechos delictivos.