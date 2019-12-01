Apenas van 11 días de octubre y ya asesinaron a 15 personas en Morelia, Michoacán 

Morelia, Mich., a 11 de octubre de 2025.- La noche de ayer viernes se registró un ataque armado en uno de los tantos fraccionamientos populares de Morelia, que dejó como saldo 4 personas sin vida y apenas este sábado, una pareja –hombre y mujer--, fue hallada ejecutada también en este municipio; no han pasado ni 11 días del mes de octubre y ya suman 15 los homicidios en la capital michoacana.

Los hechos de sangre se han cometido en al menos 9 colonias y tenencias de este municipio: Leandro Valle, La Aldea 4, Capula, tenencia Morelos, San Juanito Itzícuaro, La Nueva Aldea, Villas del Pedregal, Tacícuaro, La Aldea.

Los casos

Apenas ayer viernes en la Leandro Valle, al Poniente de la capital, una agresión armada en un domicilio dejó caro personas sin vida y una herida de bala; los hechos de sangre se registraron al interior de una vivienda de la calle Cataleya y entre las víctimas hubo una mujer.

Este sábado por la mañana, una pareja fue localizada sin vida y con impactos de bala, en una brecha que conecta a los fraccionamientos La Aldea 4 y Ampliación La Aldea, en la zona Oriente de la capital michoacana; las víctimas no fueron identificadas pero el hombre tenía aproximadamente 40 años de edad, vestía un pantalón azul, unas botas tácticas de color beige, una sudadera verde olivo y un chaleco táctico. La mujer, de entre 35 y 40 años, portaba una blusa azul, bermudas, una malla corta del mismo tono y tenis blancos.

La racha

Pero la racha de homicidios en octubre, comenzó desde el día 1, cuando en las inmediaciones del fraccionamiento Charaquendo, ubicado en los límites de las poblaciones de Capula y Tacícuaro, fueron hallados restos humanos y ropa en un predio cubierto de vegetación, en las cercanías de la Autopista Pátzcuaro – Cuitzeo. Patrulleros municipales confirmaron que se descubrió cráneo, cabello, una chamarra de mezclilla azul, un cinturón, zapatos cafés y una camisa o playera gris bastante desgastada.

Ya el día 3, en la tenencia Morelos, en el lugar conocido como Las Galeras, cerca de la calle Tzentzontle de la colonia Pablo Galeana, fue localizada una persona sin vida y con impactos de bala. Trascendió que la víctima tenía 26 años y respondía al nombre de Óscar.

El 5 de octubre un hombre fue ejecutado en la vía pública de la colonia San Juanito Itzícuaro, ubicada al poniente de Morelia; de la víctima no se supo su identidad, solo que vestía uniforme de seguridad privada.

También ese domingo 5, un hombre y un adolescente fallecieron en diferentes hospitales debido a las heridas que sufrieron tras ser atacados a balazos al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento La Nueva Aldea II; las víctimas fueron identificadas como Jorge, de aproximadamente 45 años de edad, quien fue herido de un balazo en la cabeza y Alonso Alberto, de 17 años de edad, con heridas de bala en el abdomen y otro en el muslo derecho.

Ese mismo domingo 5, un hombre fue asesinado a balazos en un domicilio del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al Poniente de Morelia; la víctima tenía entre 40 y 45 años de edad.

Ya el lunes 6 de octubre, se registró otro asesinato en la colonia Pablo Galeana de la Tenencia Morelos; fue la tercera víctima de homicidio en este asentamiento desde el pasado 28 de septiembre.

También ese lunes 6, un automovilista fue baleado en la tenencia de Tacícuaro y falleció posteriormente en una clínica particular de la capital michoacana; respondía al nombre de César Augusto G., de aproximadamente 50 años de edad.

El día 10, un hombre muerto, putrefacto y con huellas de violencia, fue localizado en un terreno baldío ubicado a la orilla de una brecha de terracería, cerca del sitio conocido como La Nopalera, ubicado entre las colonias La Aldea y Buenos Aires, en la zona Oriente de Morelia.