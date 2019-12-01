Piden apoyo ciudadano para identificar a hombre asesinado en Álvaro Obregón, Michoacán

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que fue hallado sin vida y con signos de calcinación en el municipio de Álvaro Obregón, sobre la carretera Morelia-Zinapécuaro, a la altura del entronque hacia la localidad de Chehuayo.

El cuerpo fue localizado el pasado 23 de abril en una zona despoblada, por lo que personal de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso realizó las actuaciones correspondientes y el levantamiento del cadáver.

De acuerdo con los peritajes realizados, se trata de un hombre de entre 30 y 50 años de edad; sin embargo, debido al grado de calcinación no fue posible determinar características físicas que permitan su identificación.

La autoridad ministerial hizo un llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a conocer la identidad de la víctima, se comunique a la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso al número telefónico 443 299 6701.