Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de una menor de edad en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 14:38:24
Morelia, Michoacán, 27 de enero del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra Rodrigo “N”, presunto responsable del delito de abuso sexual, cometido en agravio de una adolescente en la ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó, que con base en los actos de investigación, el pasado 19 de enero la víctima fue agredida sexualmente por el imputado a bordo de una unidad de transporte público. Posteriormente, al descender del vehículo, la adolescente fue seguida por el señalado hasta que logró solicitar auxilio, lo que permitió la intervención de los elementos de la Policía de Morelia, quienes realizaron la detención en el lugar.

El imputado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que integró la Carpeta de Investigación y lo presentó ante el Juez de Control.

Durante la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención, se formuló imputación y, tras el análisis de los datos de prueba presentados, se resolvió vincularlo a proceso. Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

