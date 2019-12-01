Aprehenden en Lázaro Cárdenas, Michoacán a tres sujetos que transportaban mil litros de combustible

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 16:16:59

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), lograron la detención de tres hombres, a bordo de una embarcación menor, que transportaba mil litros de combustible del cual no pudieron acreditar su legal procedencia.

Sobre el particular se informó que dicha acción operativa se llevó a cabo durante las operaciones de vigilancia marítima, donde el personal naval localizó una embarcación con dos motores fuera de borda y tres elementos a bordo.

Al proceder con la inspección, se observaron 23 bidones con más de mil 043 litros de combustible, cuya procedencia y propiedad no pudieron ser acreditadas.

Los detenidos, a quienes se les leyeron sus derechos, así como los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.