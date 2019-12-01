Recapturan a "El Seven", líder de una facción de un grupo criminal michoacano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 14:07:39
Ciudad de México, 27 de enero del 2026.- Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, lograron la detención de Juan “N”, alias “El Seven”, quien contaba con una orden de reaprehensión vigente y es señalado como líder de una de las facciones del grupo criminal “La Familia Michoacana”.

El presunto delincuente fue capturado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Como parte de las investigaciones, las autoridades establecieron que el detenido estaría vinculado con diversos delitos de alto impacto cometidos en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para las autoridades.

Tras su detención, Juan “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición de un juez, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

