Encuentran a hombre sin vida en laterales de Paseo de la República en Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 19:05:41

Querétaro, Querétaro, a 5 de julio de 2026.- Este domingo, un hombre de la tercera edad, en aparente situación de calle, fue localizado sin vida, en carriles laterales de Paseo de la República.

Fue sobre el kilómetro 15, en dirección a la capital queretana, a la altura de Juriquilla, justo en una parada de camiones, en donde se reportó a una persona inconsciente, por lo que, rápidamente, al lugar, se aproximaron los emergencistas.

Analistas de Protección Civil, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), son quienes arribaron al lugar, sin embargo, poco pudieron hacer, más que confirmar que la persona ya no contaba con signos de vida.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.