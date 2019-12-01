Arden bodegas de almacenamiento en Sendas Residencial de El Marqués, Querétaro

Arden bodegas de almacenamiento en Sendas Residencial de El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 18:59:02
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El Marqués, Querétaro, a 5 de julio de 2026.- La madrugada de este domingo, servicios de emergencias del municipio de El Marqués y elementos policiales, se movilizaron a Sendas Residencial, en donde se reportó el incendio de dos bodegas.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó el fuego, por lo que rápidamente, al lugar, se movilizaron analistas de Protección Civil de El Marqués, para sofocar el incendio.

Al llegar, el fuego aún estaba activo, en ambas bodegas de almacenamiento, por lo que, rápidamente, comenzaron a trabajar para sofocar el incendio.

Tras labores, se logró sofocar el fuego, el cual dejó importantes daños materiales y se logró descartar personas heridas.

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