Bukele gana elección interna; competirá por tercer mandato seguido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 13:25:28

San Salvador, El Salvador, a 13 de julio 2026.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la elección interna de su partido, por lo que competirá por su tercer mandato consecutivo en febrero de 2027, según informó el instituto político Nuevas Ideas.

Cabe señalar que el mandatario se encuentra en el poder desde el 2019 y casi al final de su primer periodo de gobierno impulsó reformas constitucionales para validar la reelección por un término extra y posteriormente de manera indefinida.

Igualmente, en el 2025, el Parlamento del país centroamericano amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

Bukele, de 44 años, cuenta con una alta aprobación de la población por su política de seguridad y guerra frontal contra las pandillas salvadoreñas.

Sin embargo, varias organizaciones señalan que su Administración, bajo el formato de Estado de Excepción, ha incurrido en violaciones de derechos humanos.