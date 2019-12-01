Vinculan a proceso a exalcalde de Tepeji del Río por peculado y corrupción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 18:41:51

Tepeji del Río, Hidalgo, a 6 de agosto de 2025.- El exalcalde de Tepeji del Río, del periodo 2020-2024, Salvador “N”, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por un monto de 40 millones de pesos.

De acuerdo a la carpeta de investigación y a las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), los hechos se registraron entre mayo y septiembre de 2022, durante su mandato como presidente municipal.

Según las investigaciones, el ex edil pidió recursos extraordinarios a la Secretaría de Finanzas Públicas del estado de Hidalgo, por un monto de más de 40 millones de pesos, mismos que fueron usados para formalizar contratos, los cuales no pasaron por la autorización del Cabildo.

Tras las investigaciones, se giró una orden de aprehensión en su contra y fue detenido el pasado 31 de julio. Un juez le dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Ahora, después de que le fue dictada la vinculación a proceso, se dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.