Vinculan a proceso a exalcalde de Juchitán por extorsión agravada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 22:20:07

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 29 de septiembre de 2026.- El proceso judicial contra Miguel Sánchez Altamirano, exalcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, continuará luego de que un juez de Control determinara vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y otros relacionados con la seguridad del Estado.

La resolución fue emitida este 29 de septiembre durante una audiencia en la que también se abordó la situación jurídica del exfuncionario, quien previamente había sido sujeto a prisión preventiva mientras se determinaba si existían elementos suficientes para llevarlo a proceso.

Sánchez Altamirano fue detenido el pasado 23 de septiembre en un operativo realizado por autoridades estatales y federales. Tras su captura, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México.

Durante la audiencia de este martes, la defensa del exalcalde informó sobre un cambio de abogados, situación que provocó un receso antes de continuar con el procedimiento judicial. Las acusaciones en su contra corresponden a hechos que deberán ser esclarecidos durante el desarrollo del proceso.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades correspondientes, mientras Sánchez Altamirano enfrenta el procedimiento penal en prisión preventiva.