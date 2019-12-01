Guardia Civil auxilia a recién nacido con problemas respiratorios en la carretera Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 21:20:55

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2026.- Un recién nacido de apenas cinco días de vida recibió apoyo de elementos de la Guardia Civil, luego de presentar complicaciones para respirar mientras viajaba con su familia sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, lo que derivó en un traslado de emergencia a un hospital de la capital michoacana.

De acuerdo con la información disponible, la familia pidió ayuda a los agentes durante un recorrido de vigilancia, al advertir que el bebé presentaba dificultades respiratorias y requería atención médica inmediata.

Ante la situación, los uniformados brindaron auxilio a la madre y al menor, para posteriormente trasladarlos de manera rápida y segura a un nosocomio de Morelia.

Una vez en el hospital, el pequeño quedó bajo supervisión de personal médico, donde sería valorado para recibir el tratamiento necesario. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre su estado de salud.