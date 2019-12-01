Detienen a jefe policial de Suchiapa por presuntamente ayudar a escapar a un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 22:50:20

Suchiapa, Chiapas, a 29 de septiembre de 2026.- La fuga de un hombre detenido durante un operativo contra el narcomenudeo derivó en la detención del entonces director de la Policía Municipal de Suchiapa, Chiapas, Jesús Antonio “N”, quien es investigado por su presunta participación en la evasión.

Los hechos se remontan al pasado 25 de septiembre, cuando autoridades realizaron un operativo en la colonia Las Brisas, donde fueron aseguradas cuatro personas, además de 60 dosis de una sustancia con características similares al cristal, dos teléfonos celulares y un vehículo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los detenidos quedaron bajo resguardo en la cárcel municipal; sin embargo, uno de ellos, identificado como Humberto “N”, alias “La Gretel”, logró escapar ese mismo día.

Ante la fuga, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer cómo ocurrió la evasión y determinar si hubo participación de servidores públicos. Como parte de las indagatorias, ya fueron identificados vehículos y personas que presuntamente estarían relacionados con los hechos.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la detención de Jesús Antonio “N”, quien quedó a disposición del órgano jurisdiccional mientras continúan las investigaciones para establecer su posible responsabilidad.

La Fiscalía también analiza si otros funcionarios pudieron estar involucrados en la fuga y señaló que se busca establecer responsabilidades conforme avancen las indagatorias.