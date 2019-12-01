Vinculan a proceso a dos presuntos implicados en homicidio del cantante Fede Dorcaz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 13:18:36

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- Autoridades de la Ciudad de México informaron que dos hombres identificados como Andy “N” y Geovanni “N”, ambos de 18 años de edad, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio del cantante argentino Federico Dorcazbero, también conocido como Fede Dorcaz.

De acuerdo con información oficial, el 17 de octubre, Andy “N” fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero luego de una persecución y un intercambio de disparos con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX), donde resultó lesionado

Por otra parte, el 20 de noviembre, el segundo sospechoso fue capturado en un cateo realizado por elementos de seguridad capitalina en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Según la justicia mexicana, el asesinato del artista sudamericano se perpetró el pasado 9 de octubre, cuando circulaba por calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en un momento determinado tres motocicletas le cerraron el paso, de las unidades motoras descendieron varios sujetos, entre ellos los dos señalados, quienes accionaron un arma de fuego en su contra

Por lo anterior, un juez de control les dictó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.