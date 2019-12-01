Vinculan a proceso a dos presuntos implicados en homicidio del cantante Fede Dorcaz

Vinculan a proceso a dos presuntos implicados en homicidio del cantante Fede Dorcaz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 13:18:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- Autoridades de la Ciudad de México informaron que dos hombres identificados como Andy “N” y Geovanni “N”, ambos de 18 años de edad, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el  homicidio del  cantante argentino Federico Dorcazbero, también conocido como Fede Dorcaz.

De acuerdo con información oficial, el 17 de octubre, Andy “N” fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero luego de una persecución y un intercambio de disparos con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX), donde resultó lesionado

Por otra parte, el 20 de noviembre, el segundo sospechoso fue capturado en un cateo realizado por elementos de seguridad capitalina en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Según la justicia mexicana, el asesinato del artista sudamericano se perpetró el pasado 9 de octubre, cuando circulaba por calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en un momento determinado tres motocicletas le cerraron el paso, de las unidades motoras descendieron varios sujetos, entre ellos los dos señalados, quienes accionaron un arma de fuego en su contra  

Por lo anterior, un juez de control les dictó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Ultiman a un joven al interior de un establecimiento en la colonia del Bosque de Celaya, Guanajuato
Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen
Capturan a presuntos homicidas de policía que intentó frustrar asalto en la GAM
Más información de la categoria
En operativo nocturno revientan red criminal en Álvaro Obregón, Michoacán: Marina, Fiscalía y policías irrumpen en cuatro casas y detienen a 5 personas
Desmantelan red de trasiego de estupefacientes que operaba en el AICM; dan golpe de más de 90 millones al crimen
"Es falso": Claudia Sheinbaum niega injerencia del Gobierno en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo
Detienen en Uruapan a presunto reclutador ligado al homicidio de Carlos Manzo
Comentarios