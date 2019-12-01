Capturan a presuntos homicidas de policía que intentó frustrar asalto en la GAM

Capturan a presuntos homicidas de policía que intentó frustrar asalto en la GAM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 14:07:04
Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó a dos hombres identificados como Erasmo P. y Germán N., presuntos responsables del homicidio de un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC).

El día del asesinato, los ahora detenidos habrían presuntamente asesinado al oficial Tercero Brandon López Solís, quien intentó detenerlos tras asaltar una tienda de autoservicio en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según el jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez Camacho, la detención de los señalados se realizó en la colonia Ampliación Malacates, ubicada en la GAM, mientras manipulaban bolsas de presunta droga.

En la revisión preventiva se les aseguraron:

  • el arma de fuego del policía asesinado, con 11 cartuchos útiles
  • un kilogramo de aparente mariguana
  • dos teléfonos celulares

Los detenidos, de 32 y 44 años de edad, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

