Detienen en Uruapan a presunto reclutador ligado al homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 13:28:51
Uruapan, Michoacán, 24 de noviembre del 2025.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales detuvieron en Uruapan a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas, dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con labores de investigación, Jaciel Antonio “N” habría reclutado a dos personas que participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante una celebración pública del Día de Muertos.

Jaciel Antonio Herrera reclutó a Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, ambos occisos, quienes participaron activamente en el homicidio del edil uruapense.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal.

Las autoridades informaron que la captura forma parte de una estrategia conjunta para desarticular redes criminales que operan en la región y que han participado en diversos hechos de violencia, incluido el crimen del presidente municipal.

 

