Carretera 57 afectada por bloqueos de transportistas y campesinos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 12:54:45

San Juan del Río, Querétaro, 24 de noviembre del 2025.- La circulación en la Carretera Federal 57 se vio severamente afectada este miércoles a la altura del kilómetro 148, en la caseta de cobro de Palmillas, debido a la presencia de manifestantes que únicamente dejaron habilitado un carril para permitir el tránsito vehicular.

De acuerdo con los reportes, los inconformes arribaron al lugar alrededor de las 10:00 horas y por varias horas permanecieron en la parte central de la vía antes de llegar a la caseta. Durante la protesta, desplegaron mantas con sus exigencias dirigidas a las autoridades competentes.

Poco a poco, los manifestantes decidieron colocar tractores en ambas direcciones de las plazas de cobro, lo que redujo aún más la circulación y dejó únicamente un carril disponible para el paso de los automóviles.

La situación generó largas filas y retrasos en uno de los principales accesos carreteros del país, en el tramo que atraviesa el municipio de San Juan del Río.