Vinculan a proceso a dos presuntos agresores tras ataque armado contra las FSPE en Juventino Rosas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 07:19:55
Juventino Rosas, Guanajuato, 19 de enero del 2026.- Dos personas fueron vinculadas a proceso penal luego de ser señaladas como presuntas responsables de un ataque armado en contra de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), ocurrido en el municipio de Juventino Rosas.

Los hechos se registraron sobre un camino de terracería que conecta las comunidades de Pozos y Rincón de Centeno, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial, tras la agresión se desplegó un operativo que derivó en una persecución.

Los sospechosos intentaron escapar a bordo de una camioneta, pero al perder el control de la unidad y chocar, continuaron la huida a pie, siendo finalmente detenidos por los elementos estatales.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un fusil de alto poder, cargadores y cartuchos útiles, equipo táctico, un inhibidor de señal, estrellas ponchallantas, así como una camioneta tipo pick up sin placas de circulación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, la cual resolvió su vinculación a proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con otros hechos delictivos en la zona.

