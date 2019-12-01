Vinculan a proceso a dos hombres por robo en gasolinera de Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán, 11 de octubre de 2025.- Dos hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un robo con violencia ocurrido en una gasolinera de este municipio, luego de que un juez de control evaluara las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la investigación, el atraco se registró la noche del 14 de septiembre en la estación de servicio “El Mexicano”, ubicada en Apatzingán. Cerca de la medianoche, los implicados arribaron a bordo de un vehículo Chevrolet Chevy color negro. Uno de ellos descendió del automóvil, ingresó a una de las oficinas del establecimiento y, bajo amenazas con un arma de fuego, despojó a una empleada de dinero en efectivo.

Tras cometer el robo, el agresor regresó al automóvil donde lo esperaba su acompañante, quien condujo el vehículo para huir del sitio. Sin embargo, la rápida denuncia de los trabajadores permitió la intervención de elementos de la Guardia Civil, quienes lograron ubicar y detener a los sospechosos.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y, tras la audiencia correspondiente, el juez determinó vincularlos a proceso por el delito de robo calificado grave, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.