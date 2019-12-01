Explota cohete a peregrinos durante procesión en Morelia, Michoacán; hay tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 22:09:20

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre del 2025.- Durante una procesión al santuario guadalupano de la capital michoacana, tres personas resultaron lesionadas, luego de que les explotara un cohete.

De acuerdo a la información, los hechos ocurrieron cuando un grupo de peregrinos transitaba sobre la avenida Madero Oriente, a la altura de Las Tarasca, y en el momento en que estaban por encender la pirotecnia, este explotó ocasionando heridas leves a tres personas, entre ellas una menor de edad.

Al lugar arribaron paramédicos, así como bomberos y elementos de Policía Morelia, quienes auxiliaron a los lesionados. Tras ser revisados, fueron llevados a un hospital, para recibir la atención médica necesaria.

Las autoridades exhortan a los fieles católicos que visitarán a la Virgen de Guadalupe que eviten utilizar pirotecnia, para prevenir situaciones de alto riesgo, tanto para ellos, como para las personas que se encuentran en la zona.