SSPC fortalece operaciones con nueva generación de cadetes del servicio de protección federal

Ciudad de México, 16 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó a 98 nuevos cadetes —48 mujeres y 50 hombres— que concluyeron su formación inicial como parte de la sexta generación 2025 del Servicio de Protección Federal. Con esta integración, la institución busca reforzar sus capacidades operativas en distintas áreas de seguridad.

Durante la ceremonia de graduación, el comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño, destacó la relevancia de la capacitación policial y señaló que la profesionalización sigue siendo un componente central para el desempeño de la corporación. También explicó que el Servicio de Protección Federal ha ampliado sus funciones como policía complementaria en operaciones especiales, con tareas de prevención, inspección y vigilancia.

El comisionado añadió que el trabajo del SPF se enmarca en un modelo de proximidad que busca fortalecer la confianza ciudadana y que las labores de seguridad se desarrollan en coordinación con instituciones federales, estatales y ministeriales. En nombre de la generación graduada, el cadete Ruiz expresó el compromiso de los nuevos integrantes de contribuir a la protección y servicio a la población.

Como parte del evento, se realizó un desfile con la participación de los cadetes recién graduados, así como integrantes de unidades operativas del SPF, cadetes de investigación de la SSPC y elementos de la Guardia Nacional. También asistieron autoridades de distintas áreas de la institución.