Interceptan 774 tortugas en Aeropuerto de Tijuana; iban a ser tráficadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 13:10:19

Tijuana, Baja California, 16 de noviembre del 2025.- La Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) frustraron el tráfico de 774 tortugas en el Aeropuerto de Tijuana.

Los ejemplares habían sido enviados desde el Estado de México envueltos en calcetines y ocultos en cajas de plástico dentro de nueve cajas de cartón etiquetadas como “cosméticos”.

Según información preliminar, tanto el remitente como el destinatario serían ciudadanos chinos, informó la Profepa.

El hallazgo ocurrió el miércoles 12 de noviembre, cuando elementos de la Guardia Nacional detectaron irregularidades en el área de paquetería y, al revisar las cajas, encontraron a los reptiles ocultos.

Inspectores de Profepa en Baja California acudieron al sitio para contabilizar y revisar a los animales. Se confirmó que las tortugas eran de agua dulce, de los géneros Kinosternon y Trachemys.

En total, 774 ejemplares, de los cuales cuatro habían muerto; el resto estaba en condiciones aparentemente buenas.