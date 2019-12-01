Vinculan a proceso 5 sujetos por tráfico de personas en Chiapas y Chihuahua

Vinculan a proceso 5 sujetos por tráfico de personas en Chiapas y Chihuahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 08:19:21
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Ciudad de México, a 6 de octubre 2026.- Un juez federal resolvió vincular a proceso a cinco personas por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

De acuerdo con información oficial, los sospechosos fueron identificados como Jumilca “N”, Erik “N”, Eva “N”, Reyna “N” y Ernesto “N”, todos supuestamente integrantes de una red de tráfico de personas que operaba en Chiapas y Chihuahua.

Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, elementos de la corporación realizaron cateos en tres inmuebles de Chiapas y Quintana Roo con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En dichos operativos fueron asegurados un arma larga, ocho cartuchos útiles, pasaportes, identificaciones, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

Posteriormente, tras lograr las detenciones de los presuntos traficantes de personas, un togado impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Se detalló que los hombres permanecerán en el CERESO No. 3 y las mujeres en el CERESO femenil No. 2, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

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