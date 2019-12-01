Dos ataques armados dejan dos muertos y una mujer herida en Irapuato

Dos ataques armados dejan dos muertos y una mujer herida en Irapuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 07:45:57
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Irapuato, Guanajuato, a 6 de octubre 2026.- Dos hombres fueron privados de la vida y una mujer resultó lesionada durante dos hechos violentos registrados por separado la noche de este lunes en distintos sectores de Irapuato.

El primero de los casos ocurrió en la colonia Las Pérgolas, luego de que habitantes reportaran al Sistema de Emergencias 911 varias detonaciones de arma de fuego sobre la calle Unión.

Elementos de seguridad se trasladaron al sitio y localizaron a un hombre que ya no presentaba signos vitales. Ante ello, el área fue delimitada y quedó bajo resguardo policial para preservar posibles indicios.

Horas después se registró una segunda agresión en la colonia San Martín de Porres, específicamente en el cruce de las calles San Vicente y San Sebastián.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados atacaron a un hombre y una mujer. Al llegar los cuerpos de seguridad y emergencia, encontraron al hombre sin vida, junto a una bicicleta, mientras que la mujer presentaba lesiones y recibió atención de los paramédicos antes de ser trasladada a un hospital.

De manera preliminar se informó que los presuntos responsables escaparon del lugar a bordo de una motocicleta.

En ambos puntos se implementó el acordonamiento correspondiente y se dio intervención a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, encargado de realizar las investigaciones y recabar los indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni se ha establecido públicamente el posible móvil de las agresiones.

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