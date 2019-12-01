Villas de la Loma de Morelia, Michoacán, ¿La cueva de AliBaba?

Villas de la Loma de Morelia, Michoacán, ¿La cueva de AliBaba?
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 12:57:20
Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- En este 2025 el fraccionamiento Villas de la Loma al poniente de esta ciudad de Morelia, se ha convertido en un foco rojo de inseguridad, calcinados, asesinatos y “tiendotas”, son solo algunos de los hechos delictivos que en este año se han registrado en ese asentamiento.

Los hechos delictivos en Villas de la Loma

El recuento de los hechos delictivos comenzó el 18 de abril, día en que fueron hallados los cuerpos calcinados de dos individuos.

El 20 de junio un hombre fue baleado y resultó herido; el 30 de junio se llevó a cabo un cateo en un domicilio, se aseguraron un mil 65 dosis de drogas.

El 30 de julio fue asesinado Erick de 16 años; el 26 de agosto mataron a Saúl de 19 años; el 11 de noviembre detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego.

Finalmente este 21 de noviembre un hombre muerto y cinco heridos luego de que fueran atacados en un camión urbano.

