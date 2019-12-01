Pérdida total de la bodega y 30 mil pacas consumidas en incendio en San Miguel Octopan, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 13:26:32

Celaya, Guanajuato, 21 de noviembre del 2025.- Con un saldo de pérdida total en el inmueble y la consumición de cerca de 30 mil pacas, Protección Civil Municipal confirmó los daños del incendio registrado en una bodega de almacenamiento en la comunidad San Miguel Octopan.

El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, informó que el siniestro inició la tarde del miércoles, presuntamente provocado por pavesas que volaron desde un pastizal en llamas ubicado frente a la bodega. Minutos después de que vecinos detectaran humo, el reporte fue realizado al 911, movilizando de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Al arribo del personal, la parte superior del estibado de pacas ya estaba completamente incendiada, lo que extendió el operativo durante 36 horas continuas para lograr el control total del fuego. En las maniobras fueron utilizados 620 mil litros de agua, equivalentes a 62 pipas de 10 mil litros.

Ocampo Mendoza detalló que la bodega presenta daños estructurales graves, principalmente en la techumbre, que deberá retirarse totalmente por el colapso térmico, así como en una trabe que resultó fisurada y que también tendrá que desmontarse. Protección Civil realizará una nueva revisión cuando los propietarios concluyan el retiro de la estructura dañada.

En las labores trabajaron Bomberos de Celaya, Protección Civil y personal de apoyo municipal, quienes operaron en relevos para garantizar la atención simultánea de otras emergencias registradas en la ciudad.

El director reiteró el llamado a evitar quemas para limpiar terrenos, pues estas prácticas continúan generando riesgos significativos en las zonas rurales.