Identifican a muerto de Villas de la Loma de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 12:40:42

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- Como Edwin Armando “N”, de 34 años de edad, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos en un camión de la ruta Villas de la Loma en esa misma colonia de la ciudad de Morelia; así mismo se confirmó que fueron cinco las personas lesionadas.

Como, oportunamente, se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de viernes se registró un ataque a balazos en un camión de la ruta Villas de la Loma en el fraccionamiento del mismo nombre.

Como resultado del hecho criminal perdió la vida un hombre, mismo que a la postre fuera identificado como Edwin Armando “N”, de 34 años de edad.

Así miso se indicó que resultaron heridos María Esmeralda, de 34 años; Salvador O., de 42 años; Mario O., de 28 años —chofer del vehículo-; Emmanuel M., de 16 años de edad, y Daniel Oswaldo, de 46 años.

Hechos anteriores que siguen siendo investigados para esclarecerlos.