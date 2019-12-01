Vigila delincuencia todo Apatzingán, Michoacán, desde cámaras del C5, confiesa instalador en interrogatorio antes de ser asesinado: Trabajaba para Chucho Rangel, mando policiaco, y para un jefe de plaza

Apatzingán, Mich., a 22 de octubre de 2025.- Antes de ser asesinado, un hombre que se dedicaba a la instalación de cámaras de seguridad para el crimen organizado, aseguró que la delincuencia ha montado un sistema de videovigilancia en los propios postes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) del municipio de Apatzingán; para ello contó el apoyo de Jesús Rangel Barajas, un polémica mando policiaco que disfruta de impunidad, y de un jefe de plaza.

La mañana del miércoles, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en calles de Apatzingán, con huellas de tortura, heridas de bala y un mensaje escrito en una cartulina en el que se responsabiliza a Jesús “Chucho” Rangel por dar accesos al cartel de los Caballeros Templarios a las cámaras de seguridad del municipio. En este contexto, días antes sujetos intentaron quemar los postes que alojan las cámaras.

Posteriormente el activista Julio Acosta, quien ha documentado la violencia y corrupción en Apatzingán, por lo cual casi pierde la vida en un atentado armado, difundió un video donde aparece el hombre asesinado, confesando su participación en la colocación de las cámaras.

En este video, el hombre dice llamarse Fabián Figueroa Andrade, alias “El Camaritas”, quien trabajaba para el jefe de plaza de los Caballeros Templarios Nery Salgado Harrison alias “El Yupo”, quien lleva dos décadas operando para el crimen organizado de la Tierra Caliente de la entidad.

A decir del hombre, instaló un total de 57 cámaras en todos los postes de seguridad del C5, además de otras pocas en negocios particulares, para lo cual contó con la tolerancia de Jesús Rangel Barajas, también conocido como “El Lobo”, un polémico mando policial acusado por el activista Julio Acosta de ser el responsable del atentado en su contra en 2023, pero que también ha sido denunciado por desapariciones y siembra de delitos, quien sigue operando con impunidad en el gobierno de la alcaldesa Fanny Arreola.

- “¿Cuántas cámaras pusiste?”, pregunta el captor.

- “Namás 57 unidades; en cada poste de seguridad del municipio de Apatzingán puse una cámara para los templarios y Chucho Rangel no decía nada. A veces me tocaba negociar con Chucho Rangel o a veces con el Yupo”, responde el interrogado.

Al final de la grabación, la víctima reconoce que todo el municipio está vigilado por el crimen y por Chucho Rangel, “porque tienen una unidad (cámara) en cada poste, tienen accesos a toda la información del municipio”.

