Acuerdan entidades fortalecer acciones de seguridad de la región Occidente y Centro Occidente del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 18:20:06
Zapopan, Jalisco, 22 de octubre del 2025.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno de los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Zacatecas, acordaron reforzar la colaboración en las estrategias de seguridad y disuasión de delitos.

Sobre el particular se informó que se llevó a cabo una mesa de trabajo entre los estados de las regiones Occidente y Centro Occidente del país, con el objetivo de coordinar acciones operativas conjuntas y blindar las zonas limítrofes. 

La reunión contó con la participación de gobernadores, autoridades municipales y mandos regionales de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de la Marina, así como Fiscalías Generales.

En representación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien presentó los resultados positivos derivados de la estrategia operativa empleada en Michoacán a través del actuar conjunto entre fuerzas operativas de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de los compromisos adquiridos, se estableció la generación de acuerdos para el intercambio de información y seguimiento de objetivos delincuenciales. Esto incluye el empleo de sistemas de vigilancia más efectivos para garantizar la transitabilidad y el bienestar de la sociedad en esta región.

