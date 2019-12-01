Participan más mil elementos en operativo de seguridad Gallos Blancos vs Chivas 

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El coordinador estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres informó que con motivo del juego de la Liga MX de Gallos Blancos vs Chivas, se implantó un operativo conjunto donde participan más de mil elementos de distintas corporaciones de seguridad, emergencias y seguridad privada.

Explicó que al ser un partido con un equipo que tiene una gran afición en el estado, se considera de alto riesgo, aunque históricamente no se ha registrado ningún altercado entre aficiones de estos dos equipos.

“Tenemos el operativo implementado para alto riesgo, siempre los días que juegan las Chivas (en Querétaro) se tiene mayor número de afluencia de familias, por ello vamos a tener una gran participación de la Policía Estatal, también se le pidió el máximo de eventos al Club en cuanto a seguridad privada (…), también participa Protección Civil del municipio de Querétaro y de El Marqués”, dijo.

Mencionó que en cuento a los elementos de seguridad privada, desde horas antes del encuentro se verifica y pasa lista al personal, con la intención de tener un registro exacto y puntual de quienes son los encargados de cuidar a los aficionados.

“Se verifica y se les realiza trabajos de antidoping por parte de la Policía Estatal; nosotros iniciamos el operativo desde las 3:00 de la tarde para hacer la revisión de todos los grupos de seguridad privada, donde vemos que se cumplan con los números y se instalen donde tengan que estar”.