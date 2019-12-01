"Viene Viene" es ultimado a tiros en la colonia La Imperial, en Guanajuato

"Viene Viene" es ultimado a tiros en la colonia La Imperial, en Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 18:20:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 2 de agosto de 2025.- Un hombre que se despertaba como "Viene Viene" en la Ampliación del Mercado de Abastos ubicado en la colonia La Imperial fue objeto de un ataque armado que le quitó la vida.

Era poco después de las 4:00 de la tarde del martes cuando según versiones la víctima fue perseguida por sujetos desconocidos,  cayó en la esquina de Eusebio Quino y avenida Paseo del Sol.

El suceso fue notificado a través de la línea de emergencia 911, lo que derivó al desplazamiento de elementos de la Guardia Nacional y socorristas que intentaron brindar los primeros auxilios al masculino que fue localizado sin vida con heridas de bala, boca abajo que vestía una casaca flouresente y pantalón de mezclilla color azul.

Personal de la Fiscalía del Estado arribó minutos después al ser informados que se había registrado un asesinato en dicha zona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cuerpo en avanzado estado de putrefacción es encontrado en una bodega al lado del metro en Monterrey; versiones preliminares indican que se trata de un hombre en situación de calle
Caos en los límites de Edomex y Morelos: helicóptero se desploma con dos tripulantes en Tepetlixpa
Juez dicta prisión preventiva a sujeto que llevó a menor a un hotel en Monterrey
"Viene Viene" es ultimado a tiros en la colonia La Imperial, en Guanajuato
Más información de la categoria
Caos en los límites de Edomex y Morelos: helicóptero se desploma con dos tripulantes en Tepetlixpa
A base de extorsión y laboratorios, los más buscados de Michoacán hacen al estado un infierno y llevan su imperio criminal a EEUU, Europa y Australia
Hombre vive momento bochornoso en feria y termina por hacerse viral en redes
Asaltos al transporte federal dejan pérdidas por más de 25 MDP en Michoacán en 48 horas: FGR abre investigaciones
Comentarios