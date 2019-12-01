"Viene Viene" es ultimado a tiros en la colonia La Imperial, en Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 18:20:23

Celaya, Guanajuato, a 2 de agosto de 2025.- Un hombre que se despertaba como "Viene Viene" en la Ampliación del Mercado de Abastos ubicado en la colonia La Imperial fue objeto de un ataque armado que le quitó la vida.

Era poco después de las 4:00 de la tarde del martes cuando según versiones la víctima fue perseguida por sujetos desconocidos, cayó en la esquina de Eusebio Quino y avenida Paseo del Sol.

El suceso fue notificado a través de la línea de emergencia 911, lo que derivó al desplazamiento de elementos de la Guardia Nacional y socorristas que intentaron brindar los primeros auxilios al masculino que fue localizado sin vida con heridas de bala, boca abajo que vestía una casaca flouresente y pantalón de mezclilla color azul.

Personal de la Fiscalía del Estado arribó minutos después al ser informados que se había registrado un asesinato en dicha zona.