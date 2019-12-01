Muere taxista tras accidentarse en el tramo Uruapan – Pátzcuaro de la autopista Siglo XXI, en Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 00:51:38

Uruapan, Mich., a 30 de octubre de 2025.- Un taxista perteneciente a la organización Ejecutivo Plus perdió la vida la noche de este miércoles, luego de sufrir un fuerte accidente en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 95, en el tramo que conecta a Uruapan con Pátzcuaro.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador conducía con dirección a la desviación hacia el puerto de Lázaro Cárdenas cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo y salió abruptamente de la carpeta asfáltica. El impacto dejó la unidad severamente dañada y al conductor gravemente herido.

Automovilistas que presenciaron la escena solicitaron apoyo inmediato al número de emergencias. Sin embargo, cuando los paramédicos arribaron al punto, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del chofer debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron posteriormente para realizar las actuaciones periciales y abrir la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, el trabajador del volante permanece sin identificar oficialmente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que en las próximas horas acudan familiares para su reconocimiento. La unidad siniestrada fue enviada al corralón oficial para continuar con las diligencias