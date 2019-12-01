Impostores con placa: Detienen a falsos policías que robaron más de medio millón de pesos a una mujer en Altozano, en Morelia, Michoacán

Morelia, Mich., a 30 de octubre de 2025.— La tranquilidad de la exclusiva zona de Altozano ha regresado parcialmente, luego de que agentes de la Policía Municipal y Fiscalía del estado, detuvieran a una peligrosa dupla de delincuentes que, vestidos como agentes de la Guardia Civil, se dedicaban a asaltar a cuentahabientes con total descaro.

Los sujetos, armados y portando uniformes falsos con insignias oficiales, interceptaron a una mujer el pasado 5 de octubre y la despojaron de más de 550 mil pesos en efectivo, tras amenazarla con una pistola y escapar a toda velocidad en una motocicleta. El golpe fue quirúrgico, planificado al detalle y cometido a plena luz del día. Pero su farsa terminó.

Durante un operativo conjunto entre la Policía de Morelia y la Fiscalía General del Estado, el miércoles los falsos agentes fueron capturados en simultáneos cateos en las colonias Industrial y La Huerta, donde intentaron esconderse. En su poder se hallaron los uniformes apócrifos que usaban para ganarse la confianza de sus víctimas y evadir revisiones.

Las autoridades revelaron que los hombres también estarían ligados a un segundo asalto ocurrido en la zona bancaria de Las Américas, donde habrían aplicado el mismo modus operandi: seguir a sus víctimas desde los bancos y atacarlas cuando se encontraban vulnerables.

Gracias al trabajo de inteligencia y al monitoreo de cámaras del C4, los investigadores lograron rastrear sus movimientos y localizar sus escondites. En el operativo se aseguraron una motocicleta, los uniformes falsos y otros objetos que los vinculan directamente con los atracos.

Los dos detenidos ya fueron trasladados a la Fiscalía de Michoacán, donde enfrentarán cargos por robo con violencia, usurpación de funciones y portación de armas. Las autoridades no descartan que existan más cómplices o que la banda haya operado en otras ciudades del estado.