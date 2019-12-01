Choque y fuga dejan una mujer y dos niños heridos en la carretera Zitácuaro – Morelia, Michoacán 

Zitácuaro, Mich., a 30 de octubre de 2025.— Una combi del transporte público terminó chocada y semivolcada sobre la carretera Zitácuaro–Morelia, a la altura del CETIS, luego de ser impactada por una camioneta cuyo conductor huyó a toda velocidad, dejando atrás a una mujer y dos menores lesionados.

El vehículo de la ruta Zitácuaro – Zirahuato avanzaba con normalidad cuando, de un momento a otro, fue embestido por la camioneta. En lugar de detenerse, el conductor responsable aceleró todavía más, desapareciendo entre el tráfico y convirtiendo la escena en un caos de vidrios rotos, gritos y desorientación.

Automovilistas que presenciaron el siniestro no dudaron en pedir auxilio, alertando a los Bomberos de Zitácuaro, quienes llegaron para enfrentar un panorama angustiante: una mujer de 39 años con una fuerte lesión en el pómulo y una fractura en la pierna izquierda; un menor de 10 años en crisis nerviosa con abrasiones en la rodilla derecha; y otro niño de 12 años con una herida abrasiva en la tibia y evidente shock emocional.

Los tres fueron estabilizados y trasladados de emergencia a un hospital para valoración especializada.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron control de la zona, aseguraron la combi —una Nissan Urban blanca con amarillo— y comenzaron el peritaje. Las autoridades ya analizan las evidencias y los testimonios para identificar la camioneta implicada y dar con el conductor que abandonó a los heridos a su suerte.