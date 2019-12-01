Una persona herida, saldo de choque frontal entre dos tráilers que paralizó la autopista Pátzcuaro–Cuitzeo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 01:01:45
Morelia, Mich., a 31 de octubre de 2025.— La tarde de este jueves, la autopista Pátzcuaro–Cuitzeo volvió a convertirse en escenario de un aparatoso accidente luego de que dos tráilers colisionaran de frente a la altura del kilómetro 1, dejando como saldo a un conductor lesionado y el tránsito parcialmente paralizado durante varias horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se conoció tras una llamada de emergencia al 911 que alertaba sobre un choque entre vehículos de carga pesada. Al arribar, paramédicos y elementos de la Guardia Nacional localizaron un tráiler rojo severamente dañado y otro prácticamente reducido a restos metálicos, evidenciando la fuerza del impacto.

Los socorristas brindaron atención inmediata a uno de los operadores, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona.

Mientras tanto, la Guardia Nacional implementó un dispositivo de seguridad y llevó a cabo el peritaje correspondiente para esclarecer las causas del siniestro. Posteriormente, coordinó el retiro de las unidades colisionadas con el fin de restablecer la circulación y evitar un mayor congestionamiento en la autopista.

