Un muerto y dos lesionados en ataque a balazos en Guadalupe, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 07:19:27

Guadalupe, Nuevo León, a 2 de septiembre 2025.- Un hombre perdió la vida y dos más resultaron lesionados tras un ataque armado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal reparaba un automóvil, en el cruce de las calles Ojuelos y Yuridia en la colonia Tierra Propia, cuando, alrededor de las 23:00 horas, hombres armados arribaron al sitio y abrieron fuego en su contra.

Al escuchar los disparos, el padre del ahora difunto y otra persona salieron para ver qué era lo que sucedía y fueron heridos por proyectiles de arma de fuego.

Por lo anterior, personal de paramédicos arribó al sitio y localizó a un hombre sin vida con un impacto de bala en la cabeza; así como a otras dos víctimas con lesiones en un brazo y el rostro, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Momentos después llegaron a la escena del crimen policías municipales, quienes acordonaron la zona y pidieron el apoyo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, los cuales comenzaron con las diligencias de ley.