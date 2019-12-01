Un muerto y dos lesionados en ataque a balazos en Guadalupe, Nuevo León

Un muerto y dos lesionados en ataque a balazos en Guadalupe, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 07:19:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalupe, Nuevo León, a 2 de septiembre 2025.- Un hombre perdió la vida y dos más resultaron lesionados tras un ataque armado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal reparaba un automóvil, en el cruce de las calles Ojuelos y Yuridia en la colonia Tierra Propia, cuando, alrededor de las 23:00 horas, hombres armados arribaron al sitio y abrieron fuego en su contra.

Al escuchar los disparos, el padre del ahora difunto y otra persona salieron para ver qué era lo que sucedía y fueron heridos por proyectiles de arma de fuego.

Por lo anterior, personal de paramédicos arribó al sitio y localizó a un hombre sin vida con un impacto de bala en la cabeza; así como a otras dos víctimas con lesiones en un brazo y el rostro, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Momentos después llegaron a la escena del crimen policías municipales, quienes acordonaron la zona y pidieron el apoyo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, los cuales comenzaron con las diligencias de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Motociclista pierde la vida al caer en un bache y ser atropellado por un tráiler en CDMX
Ultiman a policía en Culiacán; van 33 uniformados muertos en 2025 en Sinaloa
Quitan la vida a un hombre en la colonia 28 de Octubre en Uruapan, Michoacán 
Mujer pierde la vida durante explosión en su casa por fuga de gas en el Estado de México
Más información de la categoria
Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
De rodillas e invocando a Quetzalcóatl: la nueva Corte arranca envuelta en rituales
Senador Sheffield en la mira de la FGR: investigan alianza entre Profeco y carteles para extorsionar a 6 mil gasolineras; Cuotas eran de hasta 25 mil
Cambian a mandos de al menos 5 penales de Veracruz
Comentarios