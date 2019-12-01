Explosivo aseguramiento en Cotija, Michoacán: Revientan Ejército y GN campamentos clandestinos y aseguran 28 artefactos de alto poder

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 09:51:47

*Entre costales, refugios improvisados y peligrosos artefactos, fuerzas federales descubrieron un escenario alarmante en el municipio de Cotija, Michoacán.

Cotija, Mich., a 12 de octubre de 2026.– Un inquietante hallazgo quedó al descubierto en el municipio de Cotija, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron 28 artefactos explosivos improvisados y dos campamentos durante un operativo de vigilancia que volvió a encender las alertas sobre los riesgos que persisten en esta región de Michoacán.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de octubre, cuando efectivos federales realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en distintos puntos del municipio. Durante los recorridos, los uniformados descubrieron dos campamentos improvisados, así como decenas de artefactos explosivos que representaban una amenaza potencial para quienes transitaran por la zona.

Imágenes impactantes revelan lo encontrado en los campamentos

Las fotografías del hallazgo muestran refugios construidos con costales, objetos cilíndricos de distintas dimensiones, componentes metálicos y paquetes envueltos con cinta.

Una de las imágenes resulta particularmente inquietante, pues exhibe un recipiente similar a un tanque de gas con un elemento colocado en uno de sus costados y un cable, con un potencial destructivo devastador.

Aunque las autoridades no han detallado las características de cada dispositivo, las imágenes dejan ver un escenario preocupante por la variedad de objetos encontrados en el lugar.

Destruyen 28 artefactos explosivos en el sitio

Ante el peligro que representaban los dispositivos localizados, el personal militar procedió a su inhabilitación y destrucción en el mismo sitio del hallazgo, aplicando las medidas de seguridad correspondientes para evitar posibles accidentes o afectaciones a la población.

El aseguramiento vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia de explosivos improvisados en zonas rurales de Michoacán, donde este tipo de artefactos puede representar un riesgo tanto para las fuerzas de seguridad como para los habitantes de las comunidades cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado a qué organización delictiva podrían pertenecer los campamentos y los explosivos encontrados.