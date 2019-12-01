Ultiman a un individuo en Tzitzio, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 08:16:15

Tzitzio, Michoacán, a 20 de enero 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos y el cual estaba envuelto en una cobija, se localizó en un paraje de la tenencia de Copuyo, en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el refrío lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, societario la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaban

lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y el cual estaba envuelto en una cobija, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.