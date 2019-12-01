Pese al Plan Michoacán, 19 homicidios en la primera quincena del año; policías entre las víctimas 

Morelia, Mich., a 19 de enero de 2026.- En los primeros 15 días de enero, aquí en Michoacán ya se cometieron al menos cinco asesinatos múltiples que han dejado 19 víctimas mortales, entre ellos cuerpos desmembrados y policías abatidos.

Cuitzeo, Puruándiro, Zamora y Apatzingán, son los municipios donde en menos de 15 días se han registrado estos hechos de sangre que derrumban el discurso oficial estatal y federal de que “la Estrategia Nacional de Seguridad ya da sus primeros resultados en Michoacán”, como aventuró el pasado domingo 11 de enero la propia presidenta de la República Claudia Sheinbaum en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Los casos

El jueves 8 de enero la Fiscalía General del Estado inició Carpeta de Investigación con relación al hallazgo en el exterior de las instalaciones de la plaza de Texticuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca, en el municipio de Cuitzeo, los cuerpos desmembrados de cuatro personas dentro de bolsas de basura.

Ese mismo día, horas más tarde, las víctimas fueron identificadas como Kevin J. L., de 15 años de edad; César M. S., de 17; Yovani G. H., de 18 y Diego Javier L., de 20 años.

El sábado 10 en Puruándiro, sujetos armados atacaron a varias personas y dejaron como saldo tres muertos; los fallecidos fueron identificados como José Guadalupe M. G., de 17 años de edad, Guillermina G. M., de 51 años y otro más que no fue reconocido

El sábado 10, en Zamora, una célula del crimen organizado fuertemente armado, emboscó a elementos de la Policía Municipal y mataron a tres agentes cuando realizaban recorridos de vigilancia por las calles Niños Héroes y Corregidora de la colonia Jardines de Catedral.

La camioneta patrulla de los uniformados abatidos, quedó con decenas de impactos de bala de armas largas en tanto que los policías muertos, también presentaban diversas heridas de los proyectiles de grueso calibre.

En el lugar del atentado, se confirmó la muerte de los agentes Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García; el uniformado Luis Manuel Mendoza Montalvo, fue canalizado a un nosocomio privado para su atención médica, donde posteriormente falleció.

El domingo 11, tres presuntos delincuentes fueron abatidos al enfrentarse a balazos en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en los municipios de Aguililla y Apatzingán, cerca de la población de La Nopalera Poniente y en las inmediaciones un camino que conecta de la localidad de La Cuchilla con “La Peña Colorada; los uniformados aseguraron 4 armas largas y 2 motocicletas usadas por los agresores.

El lunes 12, en Apatzingán, antes del mediodía, fueron localizados los cuerpos sin vida con huellas de violencia, de 6 personas hombres en la comunidad de El Guayabo; posteriormente se sabría que las víctimas eran 4 adultos y dos menores de edad que habían sido privados de su libertad en el municipio de Buenavista. Fueron reconocidos como Francisco M., de 42 años de edad y sus tres hijos, Jesús, Ulises, y Noé, de 13, 15 y 20 años de edad respectivamente. Los otros dos asesinados son Manuel O., de 19 años y Rodrigo L., de 42 años de edad.