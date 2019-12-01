Capturan a presunto multihomicida en Acapulco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 07:14:21
Acapulco, Guerrero, a 20 de enero 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó en Acapulco, Guerrero a Jesús “N”, señalado por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de tres personas.

De acuerdo con información oficial, el detenido estaría vinculado a una célula delictiva que opera en la colonia Emiliano Zapata, dedicada a delitos como narcomenudeo, extorsión y homicidios.

Además, estaría involucrado en el asesinato de tres personas que fueron encontrados sin vida el pasado 10 de enero en la ciudad Portuaria.

El sospechoso fue presentado ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a generadores de violencia y no dejar impunes los delitos que atentan contra la sociedad”, señalaron autoridades tras la detención.

