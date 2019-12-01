Alcaldesa de Lerdo de Tejada y síndico se pelean; se lanzan insultos y amenazas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 07:58:55

Lerdo de Tejada, Veracruz, a 20 de enero 2026.- Flora María Sosa Zamudio, presidenta municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, el síndico municipal, Johard Cruz Delfín, protagonizaron una pelea a gritos dentro del Palacio Municipal.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el servidor público irrumpe en la oficina de la alcaldesa de extracción morenista, lo que desató los gritos y un intercambio verbal que incluyó presuntas amenazas de muerte.

Según testigos, el militante del Partido del Trabajo (PT), exigía explicaciones sobre decisiones administrativas, mientras que, la edil intentó tranquilizar la situación.

Momentos después, la seguridad del recinto intervino y retiró a Cruz Delfín del lugar.

Cabe señalar que el altercado ocurrió a menos de tres semanas del inicio de la administración municipal de Flor Sosa Zamudio.